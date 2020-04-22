【外国株動意銘柄】アルコア、バイオジェン、半導体株、エリクソン

【外国株動意銘柄】アルコア、バイオジェン、半導体株、エリクソンBloomberg News
主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。
- シーゲイトの１－３月調整後１株利益1.38ドル、前年上回る－株価下落
- ラムリサーチ、１－３月の調整後１株利益3.98ドル－前年同期上回る
- ザイリンクス、１－３月期は減収減益－時間外で株価下落
- バイオジェン株急落、アルツハイマー病治療薬の米承認申請に遅れ
- アルコア、市場需給見通しの提示中止－生産能力縮小
- ラスベガス・サンズ:１Ｑ純収入17.8億ドル、前年同期比51％減
- バンカー報酬は業界全体で減少、採用ペースも鈍化へ－エバコアＣＥＯ
- タイソン･フーズ最大の豚肉加工施設、職員のウイルス感染で無期休止
- 新型コロナ抗体検査薬、他社の既製品は失敗作－ロシュＣＥＯが酷評
- 米政府の新型コロナ対策、人工呼吸器など企業との契約で7700億円
- バイオシﾞェン:１Ｑ調整後１株利益9.14ドル、市場予想7.64ドル
- ＡＴ&Ｔ:１Ｑ収入427.8億ドル、前年同期比-4.5%、市場予想439.9億ドル
- サーモフィッシャー:１Ｑ調整後１株利益2.94ドル－前年同期2.81ドル
- フェイスブック、インド富豪アンバニ氏の資産に57億ドル投資
- ウニクレテﾞィト、貸倒引当金９億ユーロ－新型コロナ対応
- ＳＴマイクロ、４－６月の減収を予想－自動車向け半導体需要減で
- 欧州の銀行、１－３月業績は新型コロナの影響顕著に－スイス勢堅調か
- エリクソン、欧州の５Ｇ展開遅れる恐れ－新型コロナのパンデミックで
- マカオのカジノ業者、新型コロナで１－３月期は95％減益か－ＢＮ調査
- ハイネケン:１Ｑビール実質出荷量-2.1％、市場予想-2.8％
- ユナイテッド、公募増資で10億ドル調達－コロナ渦で米航空会社初
関連ニュースと情報：
ファーストワード日本語スクロール画面：FIRST
ファーストワード日本語画面：NH BFW
外国個別銘柄ニュース：NI GAIKABU
これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。