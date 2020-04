日産自動車は5月4日からスペインのバルセロナ工場で操業を再開する。ロイター通信が同社の発表を基に報じた。

日産はまた、英国の工場でも週内に約50人の従業員を呼び戻し、安全対策の試験運用を開始するという。

原題:Nissan to Resume Production in Barcelona May 4: Reuters(抜粋)