トランプ米大統領は21日、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長の健康悪化を伝える報道は本当かと質問に「分からない」と回答し、正恩氏自身に確認するため、接触を試みる可能性に言及した。

トランプ氏はホワイトハウスでの記者会見で、金委員長について「報道が伝えるような健康状態なら」非常に深刻だとの認識を示し、「彼の健康を願う。われわれは良い関係を築いてきた」と語った。

金正恩氏とトランプ大統領(2019年6月、南北軍事境界線で) 出典:ゲッティイメージズ/ゲッティイメージズ経由の東亜日報

原題: Trump Says ‘We Don’t Know’ How Kim Jong Un Is Doing

