ニューヨーク原油先物相場は、22日のアジア時間帯早朝の取引で反発し、一時約17%高となった。21日のニューヨーク時間帯の通常取引では、需要低迷に伴う貯蔵能力逼迫(ひっぱく)で一時マイナス圏で取引された5月限が最終取引を迎える中で、6月限は約43%急落し取引を終えた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物6月限はシドニー時間午前8時16分(日本時間同7時16分)時点で、1.94ドル高の1バレル=13.51ドル。21日のニューヨーク時間帯の終値は11.57ドルだった。

原題:Oil Edges Up After Historic Meltdown Pushes June to Near $10(抜粋)