欧州中央銀行(ECB)は危機が続く限り、パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)の規模を拡大する可能性に対して「先入観を持つべきではない」と、政策委員会メンバーのクノット・オランド中銀総裁がダンスケ銀行主催のオンラインセミナーで語った。

クノット氏は「世界がどうなっていくか分からない限り、何事をも明確には排除できない」とし、「明らかにまだ危機を脱してはいないのだから、ECBは責務を達成するため必要な行動を起こす用意がある」と述べた。

経済を支援する措置からの出口戦略について、臆測するのは時期尚早だと付け加えた。

原題:

Knot: ECB Will Step up Emergency Bond Purchases if Needed(抜粋)