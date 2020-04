【欧州市況】株は１カ月ぶりの大幅安、原油急落を嫌気－周辺国債安い

21日の欧州株は4日ぶりに反落し、1カ月ぶり大幅安となった。原油価格が暴落し、この日は世界的にリスク資産が売られた。

ストックス欧州600指数は3.4%安と、3月23日以来の大幅安。石油・ガス関連株価指数は一時5.3%安となった。だぶついた原油を貯蔵するスペースは世界的に尽きつつあり、石油市場のメルトダウンが売り圧力をかけた。

鉱業株も安い。金属価格の下落に加え、BHPグループが新型コロナウイルスのリスクに警戒感を示し、同社の株価は6.4%安。

アーバスノット・レイサムのグレゴリー・パードン共同最高投資責任者(CIO)は「原油は常々、若干通貨のようだと考えてきた。価値を蓄えているだけでなく、世界の首脳によってコントロールされ、世界を動かしている」と指摘。「しかし前日は警鐘を鳴らされた。原油安は低インフレやデフォルトの増加、低い経済成長、さらに不安定な政治情勢を意味するということを投資家は怠慢にも無視していたことだろう」と述べた。

欧州債市場では周辺国債が下落。国債発行が重しとなった。イタリアがシンジケート団を通じて発行した160億ユーロ相当の国債に対し、1100億ユーロを超える応札があった。スペインもシンジケートによって10年債を発行する。

イタリア30年債利回りは特に上昇、34ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上げて3.05%だった。10年債利回りは26bp上昇の2.19%、ドイツ債とのイールドスプレッドは29bp拡大して268bpとなった。

ドイツ債と英国債はブルフラット化した。

ドイツ10年債利回りは4bp下げてマイナス0.49%、フランス10年債利回りは0.07%で変わらず。

原題:Italian Bonds Lead Peripheral Slump; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

European Stocks Fall Most in a Month as Oil’s Drop Spoils Rally (抜粋)