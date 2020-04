21日午前のアジア時間帯の取引で、歴史的急落に伴い マイナス圏に突入していた原油先物相場が、プラス圏を回復した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物5月限は、前日のニューヨーク時間帯の取引で1バレル=マイナス40.32ドルまで下げたが、アジア時間に入りプラス1ドル前後を回復した。シンガポール時間午前8時10分(日本時間同9時10分)時点では1.20ドルで取引された。

原題: Oil Is Trading Below Zero Across U.S. as Futures Market Craters

*OIL IN NEW YORK TRADES ABOVE $0/BARREL AFTER EPIC COLLAPSE(抜粋)