トランプ米大統領は20日、原油価格がマイナス圏となる歴史的急落を受け、米政府として戦略石油備蓄を最大7500万バレル積み増す方針を明らかにした。

トランプ大統領はホワイトハウスでの会見で原油価格について、「今は多くの人々にとって非常に興味深い水準にある。われわれは適正価格でそれを得るだろう」と記者団に語った。

原題: Trump Wants to Add 75 Million Barrels to Strategic Oil Reserve

Trump Says U.S. Will Put as Much as 75m Barrels Into Reserves(抜粋)