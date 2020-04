米国家経済会議(NEC)のクドロー委員長は、トランプ大統領が5月1日までに米経済の再開を望むんでいるのは「努力目標」であって、再開は「安全な場合」にのみ望んでいると説明した。

大統領に経済政策を助言するクドロー氏は20日、ブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、各州の症例数や感染率の低下については「向こう2週間」で大きな進展が見られるだろうと述べた。

同氏は追加刺激策費用を巡る協議は順調に進んでおり、党派を超えて非常に建設的だと述べた。

