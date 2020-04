武漢ウイルス研究所の最高幹部、新型コロナ発生源の臆測を強く否定

新型コロナウイルスの発生源ではないかと臆測される武漢のウイルス研究所最高幹部が、研究所は全く関係ないと強く否定した。

武漢ウイルス研究所の共産党トップ、袁志明氏は18日、国営テレビ局の中国国際電視台(チャイナ・グローバル・テレビジョン・ネットワーク=CGTN)とのインタビューで、ウイルスが研究所から流出し武漢の感染拡大を引き起こしたとの説に反論。「当研究所がウイルスの発生源になったというのは到底あり得ない」と言明した。

人として新型コロナに初めて感染した「0号患者」は研究所に接点がある人物だとする説についても、研究所の現・旧関係者らの中に感染が明らかになった例はないと指摘。トム・コットン米上院議員(共和、アーカンソー州)やワシントン・ポスト紙の記者らは、最も危険度の高い「P4」レベルの病原体を扱う同研究所に対する不信を「意図的に人々に抱かせようとしている」と批判した。

武漢ウイルス学研究所 写真家:Getty Images経由のHector Retamal / AFP

トランプ米大統領は18日の記者会見でも新型コロナの起源を巡る臆測を再びあおり、感染拡大が「故意」であれば中国は報いを受けることになると 主張した。ナバロ大統領補佐官も19日にFOXニュースで、「新型コロナの発生地は、ウイルス研究所から数マイルの所だった」と述べ、「最も単純な説明が恐らく最も可能性が高いという法則が働くなら、研究所が発生源ではないと証明する責任が中国にはあるだろう」と続けた。

これに対し、袁氏は「この主張に証拠は何もなく、推測でしかない」とし、「このような陰謀論が科学者の世界的な協力に影響しないよう望む」と語った。

新型コロナの感染拡大の経緯については、オーストラリアなど一部の国は独立した調査を求めている。

原題:

Wuhan Virus Lab Denies Any Link to First Coronavirus Outbreak(抜粋)