ＥＵ首脳会議、コロナ対策で最低117兆円の欧州債発行検討へ－伊紙

ＥＵ首脳会議、コロナ対策で最低117兆円の欧州債発行検討へ－伊紙Flavia Rotondi、John Follain
欧州連合（ＥＵ）の行政執行機関、欧州委員会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響が最も深刻な国々を支援するため、欧州債を発行し、最低１兆ユーロ（約117兆円）を市場で調達する計画を準備している。イタリア紙レプブリカ紙が20日報じた。
同紙によれば、フォンデアライエン欧州委員長とミシェルＥＵ大統領（常任議長）の共同案では、助成金の支給、あるいは長期の低利融資を通じて対象国に資金を供与する。テレビ会議形式で開く23日のＥＵ首脳会議で検討される見通しだ。
一方、スペイン紙パイスによれば、同国政府は最大１兆5000億ユーロ規模の欧州救済基金を６月１日から稼働させる提案を首脳会議で行う方針だ。永久債を発行し、ＥＵの二酸化炭素（ＣＯ２）排出税などの税収で利払いを賄うことも想定している。
原題：EU Commission Plan May Include EU1 Trillion Bonds: Repubblica
Spain to Propose EU1.5T Virus Rescue Fund for Europe: El Pais（抜粋）