財務省：20年度の国債市中発行を再び増額、短中期債で総額5.8兆円

財務省：20年度の国債市中発行を再び増額、短中期債で総額5.8兆円船曳三郎
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市中発行額は当初予算比24兆円増の152.8兆円
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１年、２年、５年債を１回1000億円、６カ月を年3.1兆円の追加増額
財務省は20日、新型コロナウイルス対策で国民１人当たりに10万円を給付する財源を確保するための2020年度補正予算案の修正が閣議決定されたことを受け、国債発行計画を再度見直すと発表した。
カレンダーベース市中発行額を７日に決定した国債発行計画からさらに5.8兆円積み増し、当初予算比24兆円増の152.8兆円に修正する。
７月以降に変更される年限ごとのカレンダーベース市中発行額は、１年割引短期国債と２年債、５年債の発行額を１回あたり1000億円ずつ増額して年2.7兆円増やす上、６カ月割引短期国債を年3.1兆円増の10兆円に引き上げる。
年限ごとの発行額
（）は当初予算比
|年限
|入札１回当たり発行額
|40年債
|0.5兆円（変わらず）
|30年債
|0.8兆円（0.1兆円増）
|20年債
|1.0兆円（0.1兆円増）
|10年債
|2.3兆円（0.2兆円増）
|５年債
|2.1兆円（0.2兆円増）
|２年債
|2.4兆円（0.4兆円増）
１年
割引短期国債
|2.4兆円（0.6兆円増）
|10年物価連動債
|0.3兆円（0.1兆円減）
|その他
６カ月
割引短期国債
|10兆円（新規で年間ベース）
|流動性供給
|11.4兆円（年間、変わらず）