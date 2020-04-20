財務省：20年度の国債市中発行を再び増額、短中期債で総額5.8兆円

財務省は20日、新型コロナウイルス対策で国民１人当たりに10万円を給付する財源を確保するための2020年度補正予算案の修正が閣議決定されたことを受け、国債発行計画を再度見直すと発表した。

カレンダーベース市中発行額を７日に決定した国債発行計画からさらに5.8兆円積み増し、当初予算比24兆円増の152.8兆円に修正する。

７月以降に変更される年限ごとのカレンダーベース市中発行額は、１年割引短期国債と２年債、５年債の発行額を１回あたり1000億円ずつ増額して年2.7兆円増やす上、６カ月割引短期国債を年3.1兆円増の10兆円に引き上げる。

年限ごとの発行額

（）は当初予算比