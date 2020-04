蘭フィリップス、生産拡大で１億ユーロ強投資－人工呼吸器の受注急増

オランダの ロイヤル・フィリップスは20日、新型コロナウイルスとの闘いに必要な人工呼吸器などの医療機器の生産拡大に1億ユーロ(約117億円)余りを投じると表明した。

同社は人工呼吸器の生産を4倍に増やす計画で、年内に米国向けに4万3000台の供給を目指している。新型コロナ感染症の大流行で人工呼吸器の需要が急増する一方、病院はコロナ関連以外の機器への支出を手控えている。

同社がこの日発表した1-3月(第1四半期)決算で、比較可能な売上高は2.3%減少したものの、睡眠・呼吸ケア部門は2桁台の増収となり、利益率も上昇。調整後EBIT(利払い・税引き前利益)は2億4400万ユーロと、市場予想の2億8980万ユーロを下回った。

