トランプ米大統領は19日、ウイルス検査で検体採取に使われるスワブ(滅菌綿棒)の供給を増やすため国防生産法を適用する方針を示した。

大統領は記者団に対し、製造業者1社の工場を新型コロナウイルス検査で使用されるスワブを生産する施設に転換させることで合意に近づいていると語った。

原題:

Trump Says He Will Use Defense Production Act to Get Swabs(抜粋)