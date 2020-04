ＦＯＭＣ前のブラックアウト期間、非常時に合わせスタッフ対応も変化

米連邦準備制度は次回の連邦公開市場委員会(FOMC)を28、29両日に控え、当局者が金融政策についての発言を控えるブラックアウト期間に入った。新型コロナウイルス感染拡大を背景に、スタッフの間でもいつもとは若干違った準備が進められている。

FOMC開催予定日の前々週の土曜日から始まるこの期間に、通常であれば広範囲にわたる各種統計や経済モデルを基にした経済見通しのほか、政策の選択肢に関する一連のブリーフィングなどが行われる。だが12地区連銀の調査局長は今回、状況に合わせて議題を調整している。

新型コロナのパンデミック(世界的大流行)の影響で米失業率が急速に悪化し、連邦準備制度が緊急融資プログラムを次々と打ち出す現状にあって、経済の下振れリスクの把握に努める上でスタッフが強調しているのは、地元リーダーや公衆衛生専門家との会話で得た知見や、代替的なデータソースで目にしたものだ。

アトランタ連銀の調査局長、デービッド・アルティグ氏は「通常であれば、一連の予測モデルに目を通し、経済の軌道や金融政策がそれにどう適合するかについて考えるための何らかのベースとするところだが、現時点でそれがとても有益なやり方でないのは確かだ」と語った。

