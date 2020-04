【欧州市況】株上昇、週間ベースで続伸－イタリア債は上げ幅縮小

17日の欧州株は上昇。週間ベースで2週連続高となった。主要経済国が近くロックダウンの緩和を始めるとの楽観が広がったほか、新型コロナウイルス感染症(COVID19)の治療を巡り進展の兆しが見られ、買いにつながった。

ストックス欧州600指数が2.6%高。週間ベースで0.5%高となった。3月の安値からは19%値を戻し、強気相場入り目前となった。各国の主要な株価指数はいずれも前日比で上昇。ドイツのDAX指数は3.2%、フランスのCAC40指数は3.4%それぞれ上昇した。

欧州債市場はイタリア債が上げ幅を縮小した。ドイツ債は小幅高。英国債はほぼ変わらず。

ドイツ10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げてマイナス0.48%。フランス10年債利回りは1bp低下の0.02%。イタリア10年債利回りは5bp下げて1.79%。

原題:European Stocks Flirt With Bull Market on U.S. Reopening Plans(抜粋)

Italian Bonds Pare Gain, Bunds Rise: End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)