セントルイス連銀のブラード総裁は、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)が経済に与える打撃は4-6月(第2四半期)が最悪になるとの見方を示した。

ブラード氏は「経済への打撃は第2四半期、つまり今四半期が峠だろう」と述べ、「第2四半期は諦めるしかない」と語った。

米経済に関するバーチャル公開討論に参加した同氏は、「米国経済と世界経済に下振れリスクが重くのしかかっている」と述べた。

原題:Fed’s Bullard Says U.S. Second Quarter Is a ‘Write Off’(抜粋)