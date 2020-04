ブラジルのボルソナロ大統領は16日、マンデッタ保健相を更迭した。医師出身のマンデッタ氏は新型コロナウイルス感染拡大への対応を巡り経済活動を優先させたい大統領と対立、社会的距離政策緩和の求めを拒否していた。

大統領は後任の保健相にニューヨーク大学で学んだ腫瘍学者ネルソン・タイシ氏を充てた。

大統領はこの日の記者会見で、「対応策は緩和されなければならない」と述べた。新型コロナを「ただの風邪」と呼ぶ大統領に対して、マンデッタ氏は繰り返し自主隔離を国民に呼び掛けていた。

ブラジルでの新型コロナ感染例は3万425人、死者数は1924人。

マンデッタ氏(4月16日)

原題: Bolsonaro Fires Health Minister Who Clashed Over ‘Little Flu’、Brazil Health Minister Fired After Clash With Bolsonaro(抜粋)