ＵＢＳの富裕層顧客、新型コロナ危機に絡む投資機会探る

スイスの銀行、 UBSグループのプライベートクレジット事業は、新型コロナウイルス危機に絡む投資機会を模索する高い知識を持つ富裕層投資家の関心を集めている。

UBSのオコナー・キャピタル・ソリューションズ部門はここ7週間、新型コロナに起因する市場の変調から利益を得る機会を追求し、創業以来で最も多忙な時期を迎えていると、共同責任者のバクスター・ワッソン氏が述べた。

同氏は15日遅く記者団に、「この7週間で7件目の取引をまとめようとしている。企業やファンド、超富裕層の個人やファミリーオフィスに流動性を提供している」と語った。

取引や投資機会にはマージンコールに対応するための既存債務借り換えや新たな投資機会の発掘などが含まれる。あるファミリーオフィスは保有する未公開株を担保に流動性を確保し、資金繰りの厳しい状況や経営難の借り手にプライベート市場で投資することを検討しているとワッソン氏は語った。

別の富裕層顧客は市場のボラティリティーのために追加保証金が発生しそうなマージンローンの借り換えを求めているという。

世界経済見通しの不透明感と市場混乱の中で与信枠を利用したり流動性確保を図る企業がこれまでにないほど増えている。これが、信用市場での投資機会につながっている。

UBSのセルジオ・エルモッティ最高経営責任者(CEO)は3月末に、「クレジットの価格設定がこれほど魅力的だったことはそう何度もない」と述べていた。

一部の富裕層投資家はオークツリー・キャピタル・グループやサーベラス・キャピタル・マネジメントといった投資会社と共に、経済活動が停止する中で流動性を必要とする企業に貸し付ける機会を探っている。

