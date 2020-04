ヘッジファンド運営会社のエリオット・マネジメントは、世界の株価が2月の高値から50%下落する可能性があるとみている。ロイター通信が報じた。

ロイターによれば、エリオットが顧客に宛てた書簡は「世界的な株価は最終的に、2月の高値から50%かそれ以上値下がりする、というのが当社の感触だ」と説明。「優れた割安銘柄が豊富にある」という状況ではなさそうだと指摘した。

エリオット・インターナショナルのファンドは今年1-3月(第1四半期)に2.2%のリターンを出した。エリオット・アソシエーツのリターンは1.6%だった。

原題:Elliott Says Global Stocks May Fall 50% From Feb. High: Reuters(抜粋)