中国の小売売上高、３月に増加－製造業はコスト高で再び停止も

中国で主要小売会社の売上高が3月に前月比15.8%増えたと商務省の高峰報道官が16日のオンライン記者会見で明らかにした。

こうした小売企業による1日当たりの売上高は3月後半から4月前半にかけ3.1%増加したとも語った。

対中直接投資の流出は見られず、これからもないだろうと高報道官は説明。中国の堅調な経済ファンダメンタルズ(基礎的諸条件)は変わらないと述べたが、中国の加工貿易はかつてない厳しい状況に直面しているとの認識も示した。

また工業情報省は、新型コロナウイルス感染の落ち着きに伴い操業を再開している中国の製造事業者が、需要低迷やコスト上昇、資金調達と物流の難しさで再び生産停止を強いられる可能性があるとの 見方を示した。産業政策・法規を担当する 許科敏氏が北京での同日の記者会見で語った。

別の同省当局者によれば、中小企業の84%が15日時点で事業を再開している。

