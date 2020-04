フランスのルメール経済・財務相は、救済基金である欧州安定化メカニズム(ESM)の与信枠について、新型コロナウイルスの緊急事態に伴う医療・保健経費に直接関係ない支出や、資金調達コストに各国政府が利用できるとの認識を示した。16日付のイタリア紙スタンパなど欧州の複数メディアとのインタビューで語った。

ルメール経済・財務相は「ある国が一部の店舗や企業の営業を止めるため、ロックダウン(都市封鎖)を余儀なくされる場合、それらのコストは間接的な医療コストと見なすべきだ」と主張した。

原題:ESM Could Be Tapped for Non-Health Spending: Le Maire to Stampa(抜粋)