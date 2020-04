４月15日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎米国市況:株が大幅反落、景気懸念強まる-原油は20ドル割れ

15日の米国株式相場は大幅反落。一方、米国債相場は上昇した。小売りや製造業、住宅建設の統計が軒並み悪化し、深刻な世界的リセッション(景気後退)への懸念が強まった。

米国株は大幅反落、経済統計が軒並み悪化

米国債は上昇、リセッション懸念強まる

ドルは上昇、景気懸念で逃避買い

NY原油は20ドル割れ、在庫膨張とガソリン需要崩壊で

NY金は反落、4日続伸受けて利益確定の動き

前日に1カ月ぶり高値を付けたS&P500種株価指数は11セクター全てが下落。ゴールドマン・サックス・グループの投資ポートフォリオが新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)から 打撃を受け、バンク・オブ・アメリカとシティグループは他社と同様、貸倒損失に備えて 巨額の引当金を積み増した。これを背景に金融株は下落。

S&P500種が前日比2.2%安い2783.36。ダウ工業株30種平均は445.41ドル(1.9%)下落し23504.35ドル。ナスダック総合指数は1.4%下落した。午後5時現在、米10年債利回りは12ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の0.63%。

企業決算と経済指標は、ウイルス感染に取り組むための経済活動停止の甚大な影響を浮き彫りにした。3月の 小売売上高と 製造業生産指数は過去最大の落ち込みとなり、4月のニューヨーク連銀製造業景気指数と住宅市場指数も急低下した。

トロント・ドミニオン銀行の為替戦略グローバル責任者、マーク・マコーミック氏はリポートで、「市場のムードは瞬く間に悪化している」と指摘。「先例のないような悪いデータや収益見通し、ロックダウンの定まらない解除見通し、最近のニュースに対する過剰な好反応といった周囲の新たな現実に相場が目覚め始めたとしても意外ではない」と記述した。

外国為替市場では、景気への懸念からドルに逃避目的の買いが先行したものの、米国債利回りの急低下と米国株の下げ渋りを受けて伸び悩んだ。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は1%上昇。ドルは対円で0.2%上げて1ドル=107円46銭。対ユーロでは0.6%高の1ユーロ=1.0910ドル。

ニューヨーク原油先物は4日続落。終値で2002年以来の1バレル=20ドル割れとなった。米国の原油供給が週間ベースで過去最大の増加となった一方、ガソリン需要は過去最低に落ち込んだ。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物5月限は、前日比24セント(1.2%)安い1バレル=19.87ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント先物6月限は、1.91ドル下げて27.69ドル。

ニューヨーク金先物は5営業日ぶりに下落。7年ぶり高値に押し上げた最近の連騰を受け、利益確定の売りが出た。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は1.6%下げて1オンス=1740.20ドル。

◎欧州市況:株反落、3週ぶりの大幅安-イタリア債は下げ縮小

15日の欧州株は反落、約3週間ぶりの大幅安となった。石油・ガス関連株や銀行株が売られた。

ストックス欧州600指数は3.3%安。前日までは5営業日連続高だった。エネルギー株は1カ月ぶりの大幅な値下がり。ニューヨーク原油先物相場が2002年以来の安値に下げたことが売りを誘った。国際エネルギー機関(IEA)は石油輸出国機構(OPEC)とその他産油国から成る「OPECプラス」の減産でも供給過剰は解消しない可能性があると指摘した。

銀行株はゴールドマン・サックス・グループやバンク・オブ・アメリカ(BofA)、シティグループといった企業の減益決算を嫌気し、売られた。

LGIMのアセットアロケーション責任者、エミエル・ファンデン・ハイリゲンベルク氏は「新型コロナウイルス感染症(COVID19)の封じ込め措置がもたらす影響と企業利益の落ち込みについて、市場の認識は甘い」と述べた。

欧州債市場ではイタリア債が下げ幅を縮小。同国中央銀行による債券購入が加速したことが手掛かりだった。ドイツ債は上昇。株安に反応したほか、ドイツのロックダウンが延長されるとの見方が手掛かりとなった。

イタリア10年債利回りは一時20ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇。「コロナ債」と呼ばれる共同債発行の可能性が遠のいたほか、イタリアの債務負担増が売り材料となっていた。

ドイツ債はブルフラット化。10年債利回りは2週ぶりの低水準。英国債は10年債を中心に上昇した。

ドイツ10年債利回りは9bp下げてマイナス0.47%。フランス10年債利回りは6bp下げて0.05%。

