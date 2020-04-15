米国株が大幅反落、景気懸念強まる－原油は20ドル割れ

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15日の米国株式相場は大幅反落。一方、米国債相場は上昇した。小売りや製造業、住宅建設の統計が軒並み悪化し、深刻な世界的リセッション（景気後退）への懸念が強まった。

米国株は大幅反落、経済統計が軒並み悪化

米国債は上昇、リセッション懸念強まる

ドルは上昇、景気懸念で逃避買い

ＮＹ原油は20ドル割れ、在庫膨張とガソリン需要崩壊で

ＮＹ金は反落、４日続伸受けて利益確定の動き

前日に１カ月ぶり高値を付けたＳ＆Ｐ500種株価指数は11セクター全てが下落。ゴールドマン・サックス・グループの投資ポートフォリオが新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）から 打撃を受け、バンク・オブ・アメリカとシティグループは他社と同様、貸倒損失に備えて 巨額の引当金を積み増した。これを背景に金融株は下落。

ニューヨーク時間午後４時過ぎの暫定値では、Ｓ＆Ｐ500種が前日比2.2％安い2783.36。ダウ工業株30種平均は445.41ドル（1.9％）下落し23504.35ドル。ナスダック総合指数は1.4％下落した。午後４時38分現在、米10年債利回りは12ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下の0.64％。

企業決算と経済指標は、ウイルス感染に取り組むための経済活動停止の甚大な影響を浮き彫りにした。３月の 小売売上高と 製造業生産指数は過去最大の落ち込みとなり、４月のニューヨーク連銀製造業景気指数と住宅市場指数も急低下した。

外国為替市場では、景気への懸念からドルに逃避目的の買いが先行したものの、米国債利回りの急低下と米国株の下げ渋りを受けて伸び悩んだ。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は１％上昇。ドルは対円で0.2％上げて１ドル＝107円48銭。対ユーロでは0.6％高の１ユーロ＝1.0912ドル。

ニューヨーク原油先物は４日続落。終値で2002年以来の１バレル＝20ドル割れとなった。米国の原油供給が週間ベースで過去最大の増加となった一方、ガソリン需要は過去最低に落ち込んだ。ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物５月限は、前日比24セント（1.2％）安い１バレル＝19.87ドルで終了。ロンドンＩＣＥの北海ブレント先物６月限は、1.91ドル下げて27.69ドル。

ニューヨーク金先物は５営業日ぶりに下落。７年ぶり高値に押し上げた最近の連騰を受け、利益確定の売りが出た。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物６月限は1.6％下げて１オンス＝1740.20ドル。

原題： Stocks Slump, Treasuries Surge Amid Economic Gloom: Markets Wrap（抜粋）

Dollar Surges Most in Weeks; Loonie and Kiwi Dive: Inside G-10（抜粋）

Oil Falls to 18-Year Low After Record Collapse in U.S. Demand（抜粋）

PRECIOUS: Gold Takes a Breather After Rally to Seven-Year High（抜粋）