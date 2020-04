【新型コロナ】感染者数が世界で200万人を突破、死者数は12.8万人に

新型コロナウイルスの感染者数が世界で200万人を突破し、COVID19による死者数は12万8000人を超えた。

ニューヨーク市のデブラシオ市長は9月までに、「より平時に近い」状況になっているだろうと期待感をにじませた。ニューヨーク州のクオモ知事は全住民にマスク等の装着を義務づけた。

欧州では欧州委員会が制限措置の部分的な解除を目指した計画をまとめたが、新型コロナのワクチンまたは治療薬が完成するまで一部の制限措置は継続すると述べた。フランスでは新型コロナの死者数が過去最多の1438人増加した。

G20、最貧国に時限的な返済猶予を認める-ウイルス対策予算を支援

中国が無症状感染例の内訳を公表、大半は一度も発症せずに回復

新型コロナ対処に欧州苦慮、ポンドが予想外の勝ち組になる可能性

ドイツ、5月3日まで全国的なロックダウン延長する公算大-関係者

インド、地方の工場操業が20日から可能に-経済活動の一部再開目指す

米財務省とFRBが緊密に協力、薄れる境界線-新型ウイルス対応で

フランス中銀総裁「うまく対応すれば一時的」-新型コロナ経済的打撃

原題: Global Cases Top 2 Million; Sales, Output Plunge: Virus Update(抜粋)

*FRANCE REPORTS 1,438 NEW VIRUS DEATHS, HIGHEST TOLL TO DATE

*CUOMO: ALL PEOPLE IN N.Y. MUST HAVE MASK OR FACIAL COVERING