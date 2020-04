世界の石油供給過剰、ＯＰＥＣプラス減産でも解消しない恐れ－ＩＥＡ

新型コロナウイルスにより経済活動が停止する中で、今年の世界の石油需要は過去最大となる9%の落ち込みを記録し、石油輸出国機構(OPEC)とその他産油国から成るOPECプラスの減産でも供給過剰は解消しない可能性があると、国際エネルギー機関(IEA)が指摘した。

IEAは15日公表した月報で、2020年の石油消費が日量900万バレル余り減少するとの見通しを示した。4月は特に、燃料消費がほぼ3分の2に落ち込み、1995年以来の低水準となると見積もった。

OPECプラスの合意により来月には大幅に供給が減少するものの、過剰供給分を備蓄する設備も年央には使い尽くされると予想される。

サウジアラビアとロシアを含むOPECプラスは向こう2カ月の供給を日量1000万バレル弱減らすことで合意したが、世界の在庫は増加を続け、上期に日量1200万バレル増えるとIEAは見込む。タンカーやパイプライン、備蓄タンクの容量を数週間内に超える恐れがあるとも指摘した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)原油先物は1バレル=19.20ドルと2002年以来の安値を付けた。

