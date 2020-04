インド内務省は15日、地方での道路や他のインフラプロジェクトの整備を今月20日から認めると発表した。また、地方の工場も操業再開が認められる。新型コロナウイルス感染拡大に伴う全土の封鎖を続ける中で、一部産業の活動再開を容認し、低迷する経済の立て直しを図る。

同省は都市部以外で活動再開を認める一部業種に関するガイドラインを公表。それによると、陸路や空路での物資輸送が許可され、港湾業務も再開される。電子商取引企業に対する制限も解除する。全ての安全・社会的距離を巡る手続きが確実に実施されていることに各州が責任を持つ。

モディ首相は14日、全土封鎖を5月3日まで延長すると 発表。20日から一部の活動再開を認める方針も明らかにしていた。

