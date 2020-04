オーストラリアの4月の消費者信頼感指数は前月比17.7%低下して75.6となった。ウエストパック銀行が15日発表した。指数の低下幅はこれまで調査が行われてきた47年間で最大。

Australian Consumer Sentiment Drops by Most in 47-Year History(抜粋)