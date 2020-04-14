トランプ氏、経済再開で大企業ＣＥＯと協議へ－ウォルマートなど参加

トランプ氏、経済再開で大企業ＣＥＯと協議へ－ウォルマートなど参加Jordan Fabian、Jennifer Jacobs
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エクソン、マイクロソフト、ブラックストーン、ＢｏｆＡも協議参加
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米国最大の労働組合ＡＦＬ・ＣＩＯの議長も加わる
トランプ米大統領は14日、新型コロナウイルス危機から経済を回復させる方法について、米国を代表する大手企業の最高経営責任者（ＣＥＯ）らと協議すると述べた。
協議に参加するＣＥＯは、ウォルマートのダグ・マクミロン氏、エクソンモービルのダレン・ウッズ氏、マイクロソフトのサティヤ・ナデラ氏、ブラックストーン・グループのスティーブン・シュワルツマン氏、バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）のブライアン・モイニハン氏ら。
協議は電話で行われ、米国最大の労働組合である米労働総同盟産別会議（ＡＦＬ・ＣＩＯ）のリチャード・トラムカ議長も参加するという。
トランプ大統領は「国の再開計画は仕上げの段階に近い」とし、企業トップからいくつかの「素晴らしいアイデア」が出てくるだろうと述べた。
原題：
Trump to Talk to CEOs from Walmart, Exxon on Reopening Economy（抜粋）