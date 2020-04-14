【外国株動意銘柄】アマゾン、Ｊ＆Ｊ、ＪＰモルガン、アップル

【外国株動意銘柄】アマゾン、Ｊ＆Ｊ、ＪＰモルガン、アップルBloomberg News
主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。
- アストラゼネカ、抗がん剤を新型コロナ治療で試験へ
- アマゾン株が最高値－新型コロナ危機で売り上げ伸びる
- コロナワクチン開発で世界２大メーカー協力－21年後半の実用化目指す
- アップル、パンデミック時の移動変化示すツールを提供
- イルミナ:１Ｑ収入速報値約8.58億ドル
- ウィーワーク、来月末までに追加の人員削減へ－ＣＥＯが社員に通知
- ウェルズ・ファーゴ、40億ドルの貸倒引当金－10年ぶりの高水準
- デルタ航空、航空機の売却・リースバックで10億ドル調達へ－関係者
- Ｊ＆Ｊ：１－３月は増収増益、鎮痛剤や家庭用品好調－医療機器は低迷
- ＪＰモルカﾞン、１－３月利益急減－2013年来の低水準、準備金積み上げ
- バークレイズ、人員削減計画の保留を従業員に伝える－ＦＮ
- アンハイザー･ブッシュが配当半減、約1180億円節減へ
- 中国、中信証券と中信建投証券の合併を検討－関係者
- ウエストバック銀が約620億円引き当て、マネーロンダリング疑惑で
- ルノー、中国合弁の持ち分手放す計画－東風汽車集団
- 中国のiPhone出荷台数、３月は前年比19％増－２月の６割減から回復
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これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。