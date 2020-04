米国立アレルギー感染症研究所(NIAID)のアンソニー・ファウチ所長は、経済活動を5月1日に再開させるという目標は国内の大半の地域にとって「やや楽観的過ぎる」との認識を示した。 AP通信が伝えた。

ファウチ氏はAP通信とのインタビューで、社会的距離のガイドラインを緩和するとすれば、時宜に応じて実施していく必要があり、一度に撤廃することはないと言明した。米国が社会的距離をとる政策をやめれば再び感染が拡大すると警告。米国の医療制度には、速やかに検査を実施して新たな感染者を隔離し、発生源を突き止める能力がまだ備わっていないことなどを主要な懸念事項に挙げた。

9月から11月にかけて再び感染拡大の波が訪れても不思議はないと述べつつ、それは不可避ではないと付け加えた。

