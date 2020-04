英銀バークレイズは人員削減計画を保留すると従業員に伝えた。ファイナンシャル・ニュース(FN)が社内文書を引用して報じた。新型コロナウイルス危機の初期の段階で、削減計画の概要が明らかにされていた。

FNによるとまた、バークレイズはレイオフした従業員への追加的な金銭支援も提供する。支援パッケージは新型コロナ流行のために一時帰休となった労働者のための英政府のプログラムにのっとったもので、バークレイズが全額を支払うと同行は説明している。

バークレイズはFNの取材に応答していない。

原題:

Barclays Tells Staff It Will Halt Job Cuts Plan: Financial News(抜粋)