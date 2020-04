南アフリカ準備銀行(中央銀行)は14日、予想外の政策金利引き下げを発表した。5月に予定していた政策決定会合を前倒しした。

電子メールでの発表によると、政策金利のレポ金利は4.25%と、これまでの5.25%から引き下げられ過去最低となる。利下げは今年に入って3回目。

同国は16日までとしていた新型コロナウイルス感染拡大抑制のためのロックダウンを2週間延長している。

