インドネシア中銀、予想外の政策金利据え置き－ルピア準備率引き下げ

インドネシア銀行(中央銀行)は14日、主要政策金利を据え置いた。新型コロナウイルス感染拡大に伴う深刻な経済成長鈍化を受け追加利下げがあると想定していた大方のエコノミストを驚かせた。

今年に入り2回連続で利下げしていた同中銀は7日物リバースレポ金利を4.5%に維持。ブルームバーグ調査ではエコノミスト28人中9人が金利据え置きを予想していた。18人が0.25ポイント利下げ、1人は0.5ポイントの金利引き下げと見込んでいた。

インドネシア中銀は一方で、商業銀行向けの通貨ルピアの準備率を2ポイント引き下げた。イスラム法に準拠する銀行のルピア準備率は0.5ポイントの引き下げ。

また、同中銀は今年の国内総生産(GDP))成長率見通しを2.3%と、従来の4.2-4.6%から下方修正したとペリー・ワルジヨ総裁が明らかにした。

