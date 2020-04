フランスの国内総生産(GDP)は今年8%減少するとルメール経済・財務相が語った。新型コロナイウルスの感染拡大を封じ込めるため、仏政府が外出禁止措置を5月11日まで延長したことを踏まえた。

同相はBFM・TVで、15日に提出する修正予算案に外出禁止措置の長期化による影響を加味するため「マイナス8%成長見通し」を織り込むと述べた。仏政府は先週、国内経済が2020年に6%縮小するとの見通しを付帯した予算案を提出した。

