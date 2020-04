仏ルノー、中国合弁の持ち分手放す計画－東風汽車集団

中国の東風汽車集団とフランスの ルノーは拘束力のない覚書に調印し、折半出資の合弁会社を再編する暫定合意に達した。東風が香港取引所に14日 届け出た。東風によると、国内市場の低迷などを考慮した措置で、ルノーは合弁の持ち分を東風に移す予定。

合弁会社の東風ルノー・オートモービルは「ルノー」ブランド関連の事業活動への関与を打ち切る。この計画は正式決定を経て、関係する内外の承認が必要という。

合弁の再編は東風の事業運営や財務に大きな影響はないと同社は説明した。東風とルノーはその一方で、新世代エンジンを巡る日産自動車との協力を続けることを決めた。

ルノーは中国での新たな戦略の一環として、小型の商用車と電気自動車(EV)を重視する方針。同社は「新たな中国戦略は中国市場での長期的プレゼンス維持と、日産とのシナジー最大化に向け、ルノーの競争上の優位を強化する」と説明した。

