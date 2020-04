Photographer: MANDEL NGAN/AFP Photographer: MANDEL NGAN/AFP

米ホワイトハウスのホーガン・ギドリー報道官は13日、国立アレルギー感染症研究所(NIAID)のアンソニー・ファウチ所長について、「これまでもそして今後もトランプ大統領の信頼できる助言者であり続ける」とコメントを発表し、大統領がファウチ氏を解任するとの観測を否定した。

ファウチ氏もこの日、トランプ大統領に自分を解任する意向はないと述べた。

ファウチ氏は12日に放映されたCNNとのインタビューで、もっと早く国内の活動を停止していれば、より多くの命が救われていた可能性があると発言。トランプ大統領は同日、ファウチ氏の解任を求める投稿をリツイートしていた。

原題:Trump Isn’t Firing Fauci, White House Spokesman Says

Trump Defends His Coronavirus Record With Anger, and a Video

*FAUCI SAYS TRUMP HAS NO INTENTION OF FIRING HIM(抜粋)