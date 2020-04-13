世界のＰＣ出荷、13年以来最大の落ち込み－新型コロナで供給網に支障

Photographer: Chris Ratcliffe
世界のＰＣ出荷、13年以来最大の落ち込み－新型コロナで供給網に支障Nico Grant
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１－３月期は前年同期比12％減の5160万台－ガートナー
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市場シェアはレノボが約24％で引き続き首位、ＨＰは約22％で２位
世界のパソコン（ＰＣ）出荷は１－３月（第１四半期）に2013年以来最大の落ち込みを記録した。中国のサプライチェーン（供給網）が新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ１９）の流行による打撃を受け、主要ハードウエアメーカーに生産上の問題を引き起こした。
調査会社ガートナーの13日の発表資料によると、ノート型ＰＣとデスクトップ型ＰＣ、ワークステーションの１－３月期の出荷は5160万台で、前年同期に比べ12％減少した。ＩＤＣの調査結果は9.8％減だった。
ガートナーの北川美佳子氏は発表資料で「１月下旬に中国で最初に講じられたロックダウン（都市封鎖）措置を受け、２月にはＰＣ生産が減少し、物流面の課題になった」と指摘した。
ＩＤＣとガートナーによれば、メーカー別市場シェアは、中国に本拠を置くレノボ・グループ（聯想集団）が約24％で業界首位を維持。ＨＰは約22％で引き続き２位、デル・テクノロジーズは３位だった。
原題：
Global PC Shipments Slide Amid Pandemic Supply Problems（抜粋）