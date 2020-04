トルコ大統領、ソイル内相の辞任認めず－ロックダウン巡り混乱

トルコのエルドアン大統領は12日、週末のロックダウン(都市封鎖)を巡る混乱の責任を取るとして辞任を同日申し入れていたソイル内相に職務にとどまるよう命じた。

大統領府は声明で、辞任は受け入れられず、ソイル内相は責務を続けると発表した。テロとの闘いや地震と新型コロナへの対応について、声明は同相を評価している。

ソイル外相 撮影:Adem Altan / AFP via Getty Images

政府は10日遅く、イスタンブールや首都アンカラを含む31都市での週末2日間のロックダウンを発表。直前の通達で住民が食料品などを買おうと店頭に殺到した。トルコでは社会的距離を保つ措置が続けられていた。

トルコは12日、新型コロナ感染で新たに97人が死亡し、累計死者数が1198人に増えたと発表。コジャ保健相が公表したデータによれば、感染症例数は前日から4789件(9.2%)増え5万6956件となった。

トルコ・リラはアジア時間13日午前の取引で、対ドルで下落した。

原題: Erdogan Rejects Cabinet Member’s Bid to Quit Over Lockdown Chaos、Turkish Lira Slips as President Rejects Minister’s Resignation(抜粋)