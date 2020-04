ＥＵの新型コロナ対策、さらなる行動必要－ＥＣＢマクルーフ氏

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーであるアイルランド中銀のマクルーフ総裁は、新型コロナウイルスが経済に与える影響と戦うには欧州連合(EU)として「さらに大きな行動」が必要だとの見方を示した。「コロナ債」発行も選択肢だとしている。アイルランド紙ビジネス・ポストのインタビューで述べた。

同総裁はまた、使用可能な選択肢として欧州安定化メカニズム(ESM)もしくは「欧州委員会から出てくる新しい何か」にも言及した。

その他の主な発言は以下の通り:

ECBは「欧州の市民と経済を支援するために行動する」用意ができており、「これまでの行動がそれを示している」

ECBにさらなる行動が求められる場合、ラガルド総裁は「全ての選択肢を検討中または検討していくことを非常に明確」にしている

2009年以降にECBが金融危機への対応能力を強化してきた一方、「政治レベルではそれがかなり不完全であり、今もそうであることは残念だ」

原題:

ECB’s Makhlouf Says More Needed From EU on Virus: Business Post(抜粋)