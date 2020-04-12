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債券上昇か、日銀の国債買い入れオペが下支え

日高正裕

債券相場は上昇が予想されている。日本銀行による国債買い入れオペが予定されており、相場を下支えするとの見方が出ている。

長期国債先物（６月物）152円20銭台半ば～152円40銭台半ばか（前週末152円35銭）
新発10年物国債（358回債）利回りマイナス0.01％～ゼロ％程度か
（前週末マイナス0.005％）

　　先物夜間取引で６月物は米国市場が休場のため小動きで、前日の日中取引終値比１銭安の152円04銭で引けた。

市場関係者の見方

東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト

  • 他市場からの手掛かりは乏しい
  • 本日の相場は基本的にもみ合いを見込む
  • 引き続き流動性の低い状況は続くが、日銀の買い入れが一定の動きを供給し、サポート要因としても期待
  • 先物中心限月の予想レンジは152円24銭～152円46銭

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