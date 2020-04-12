債券上昇か、日銀の国債買い入れオペが下支え

債券上昇か、日銀の国債買い入れオペが下支え日高正裕
債券相場は上昇が予想されている。日本銀行による国債買い入れオペが予定されており、相場を下支えするとの見方が出ている。
|長期国債先物（６月物）
|152円20銭台半ば～152円40銭台半ばか（前週末152円35銭）
|新発10年物国債（358回債）利回り
|マイナス0.01％～ゼロ％程度か
（前週末マイナス0.005％）
先物夜間取引で６月物は米国市場が休場のため小動きで、前日の日中取引終値比１銭安の152円04銭で引けた。
市場関係者の見方
東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト
- 他市場からの手掛かりは乏しい
- 本日の相場は基本的にもみ合いを見込む
- 引き続き流動性の低い状況は続くが、日銀の買い入れが一定の動きを供給し、サポート要因としても期待
- 先物中心限月の予想レンジは152円24銭～152円46銭
海外市場の流れ
- 10日の米国市場は休場
- 原油価格戦争に終止符、ＯＰＣＥプラスが減産で歴史的合意
- 【新型コロナ】ＮＹ州の死者、9000人突破－欧州では感染拡大鈍化
- 都内の新たな感染者数は166人、３密回避を改めて要請－小池都知事