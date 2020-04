米国立アレルギー感染症研究所(NIAID)のアンソニー・ファウチ所長は、新型コロナウイルスとの闘いにおいて、状況は来週にも好転し始める可能性があると述べた。

ファウチ氏はFOXニュースに対し、米国での新型コロナ感染拡大に歯止めをかけるため、他人と距離を置く「ソーシャルディスタンシング」などの取り組みを今は後退させるときではないと指摘。

トランプ米政権は経済活動再開の方法を議論しているが、「今すぐそれを実行するという意味ではない」と話した。

原題:Fauci Says Start of Turnaround in Virus Fight May Be in Sight(抜粋)