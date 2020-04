ニューヨーク連銀は無制限の量的緩和策に基づく米国債買い入れペースを、4月6日から9日に一日当たり500億ドル(約5兆4200億円)程度に落とす計画だ。ウェブサイトで明らかにした。

3月13日に再開された購入プログラムに基づき、ニューヨーク連銀は同月19日以降、一日当たり750億ドル相当の米国債を購入する方針を示してきたが、今月2日と3日には同600億ドルに減額した。

また、政府支援機関(GSE)保証付きの住宅ローン担保証券(MBS)についても、6日から9日に一日当たりの購入予定額を約250億ドルとし、前週の300億ドルからペースを減速させる。

原題:Fed Plans to Slow Pace of Treasury Buying to $50 Billion Per Day、New York Fed Lowers Target for Agency MBS Buying to $25B Per Day(抜粋)