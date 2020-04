日経アジアンレビューは自民党当局者の話として、日本政府が新型コロナウイルス感染拡大に対応し、いつでも緊急事態宣言を行う可能性があると 報じた。当局者の名前は示していない。

ただ、日本国憲法の規定により、個人に対する制限は強制的なものにはならないという。

同当局者はまた、経済産業省が自動車メーカーと協議を行い、サプライチェーンとしての中国への依存度を減らすよう促していると語った。

原題:LDP Official Says Japan May Declare Emergency ‘Any Day’: Nikkei(抜粋)