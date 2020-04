ＯＰＥＣプラス、６日にバーチャル会議－歴史的原油安の中で協調探る

石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」は、6日にオンラインで会合を開く。歴史的な原油安の中で協調減産を探る。

OPEC代表2人がバーチャル会議について確認した。会合はOPECプラスのメンバーにとどまらず、全ての産油国が参加できるという。どの産油国が参加するかは現時点で不明。

トランプ米大統領は協調減産を産油国に働き掛けていたが、米国はこれまでのところ参加を表明していない。

サウジアラビアは米国などが協力する場合に限り減産に応じることを明白にしており、参加メンバーが重要になる。サウジは「公平な合意」を求めて会合を呼び掛けた。

トランプ大統領は2日、ロシアとサウジが約1000万バレルを減産するとの予想をツイートし市場を驚かせていた。

来週の会合についての報を受けて、北海ブレント原油は一時1.2%高となり1バレル=30ドルを超えた。

原題: OPEC+ to Hold Virtual Meeting Monday as Trump Pushes for Cut、Oil Reverses Losses as OPEC+ Prepares to Meet Next Week(抜粋)