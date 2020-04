世界旅客需要、２月は同時テロ以来の急減－「最も暗い時間」

世界の旅客需要が2月に14%減少し、2001年9月11日の同時多発テロ以降で最も大きな前年割れを記録したと 国際航空運送協会(IATA)が 発表した。新型コロナウイルスの感染拡大で航空業界は「大打撃」を被ったとしている。

中国の旅行需要が記録的に落ち込んだことやアジア太平洋地域の旅客需要が41%減ったことを挙げ、状況は一段と悪化するばかりだと警戒感を示した。

IATAのドジュニアック事務局長は声明で、「これは航空業界がこれまでに経験した最大の危機だ」と明言し、航空会社にはこの異常な状況下で生き残りを図るための手段が緊急措置やコスト削減以外ほとんど何も残されていないと指摘した。航空業界にとって「最も暗い時間であり、前途に日の出を見るのは難しい」とコメントした。

“This is aviation’s darkest hour and it is difficult to see a sunrise ahead.” -- IATA’s de Juniac