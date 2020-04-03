人工呼吸器メーカー創業のシンガポール富豪、新型コロナで資産急増

新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）が世界各国・地域の経済や市場、資産に打撃を与える中、人工呼吸器を製造する中国企業の創業者３人の資産は今年に入り計70億ドル（約7560億円）増加した。

深圳邁瑞生物医療電子の株価は年初来で40％上昇。新型コロナウイルスの感染拡大で人工呼吸器の需要が急増したことが寄与した。

ブルームバーグ・ビリオネア指数によると、シンガポール市民で同国一の富豪である李西廷会長の純資産は年初来で35億ドル（約3800億円）増加し、２日終了時点で125億ドルとなった。同氏は年初来の資産増加幅で世界上位５位に入った。

一方、世界一の富豪である米アマゾン・ドット・コムのジェフ・ベゾス最高経営責任者（ＣＥＯ）の資産は34億ドル増加。米マイクロソフトの共同創業者ビル・ゲイツ氏の資産は153億ドル目減りした。

Boosted by Crisis Founders of ventilator maker add a combined $7 billion to their fortunes Source: Bloomberg Billionaires Index as of China market closes on April 2

原文： Singapore’s Richest Man Gains $3.5 Billion With Ventilators (2)（抜粋）