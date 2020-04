今年の世界経済、深刻なリセッションが基本シナリオ－フィッチ

格付け会社フィッチ・レーティングスは、2020年の世界の成長率についてマイナス1.9%になるとの予想を示した。

国・地域別では、米国の国内総生産(GDP)が3.3%減。ユーロ圏は4.2%減、英国は3.9%の減少を見込んだ。中国については、1-3月(第1四半期)の混乱からの回復が世界的リセッション(景気後退)の影響で大きく抑制されると予想。年間の成長率は2%を下回るとした。

フィッチは、ロックダウンにより欧州連合(EU)全域と米国では4ー6月(第2四半期)のGDPが7-8%、年率にして28-30%押し下げられる可能性があるとの見方を示した。

チーフエコノミストのブライアン・コールトン氏は基本シナリオとして、欧州と米国のGDPが新型コロナウイルス感染拡大の前の水準に回復するのは21年遅くになってからだと予想した。

20年の北海ブレント原油の平均価格については1バレル=35ドルとし、再度下方修正した。

原題:Fitch Says Deep Global Recession in 2020 Is Baseline Forecast(抜粋)