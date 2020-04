ヒンツ氏ヘッジファンド､四半期成績マイナス30％-社債保証で大やけど

マイケル・ヒンツ氏が運用する30億ドル(約3200億円)規模のヘッジファンドは、年初の滑り出しが過去最悪となった。

CQSインベストメント・マネジメントの旗艦ファンド、ディレクショナル・オポチュニティーズ・ファンド(DOF)の1-3月(第1四半期)成績は暫定推計値でマイナス30%だと、事情に詳しい関係者が明らかにした。損失の大部分は3月に生じた。投資家向け文書によれば、2月末までのマイナス幅は2.5%にすぎなかった。

同ファンドの主な戦略の1つは、投資適格や高利回りの債券について短期の保証を投資銀行に販売することだった。ファンドにとって当初のコストは債券の名目元本に比べごくわずかであり、保証の期間内に債券がデフォルト(債務不履行)しなければ利益が出る。

しかし、石油・ガス生産のチェサピーク・エナジーや独ルフトハンザ航空などの社債リスクが高まったため、CQSは追加担保を差し入れるためにポートフォリオ内の他の資産を売却せざるを得なかったと、関係者は話した。保証対象の1つだった米ホワイティング・ペトロリアムは1日、連邦破産法の適用を 申請した。

原題:

Hintze’s Main Fund Said to Face at Least 30% Drop in Quarter (1)(抜粋)