【外国株動意銘柄】Ｔモバイル、カーニバル、自動車株、アルトリア

【外国株動意銘柄】Ｔモバイル、カーニバル、自動車株、アルトリアBloomberg News
主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。
- アルトリアのジュール出資巡り米ＦＴＣが提訴
- カーニバル：新株発行規模を５億ドルに縮小、価格は８ドルー関係者
- カーニバルをＢＢＢ－に格下げ、ジャンク級に下げる可能性も－Ｓ＆Ｐ
- １－３月米自動車販売、予想より厳しい大幅減少－ウイルスの影響鮮明
- Ｔモバイル、スプリント買収を完了－投資適格級社債の大型発行を準備
- 新型コロナ治療にトランプ氏が推した薬品、本来の患者が入手できず
- ホワイティンクﾞ･ヘﾟトロリアム、連邦破産法の適用申請－原油安が影響
- フィアット：１Ｑ米自動車販売、市場予想下回る－株価下落
- ドイツ銀が賞与見送り検討、新型コロナで資本温存求める当局に対応
- ＫＫＲ、シンガポールのコンテナ会社売却計画を一時停止－関係者
- マルチ･スズキ、３月の販売台数は８万3792台
- ブラックロックとニューバーガー、中国に投信運用会社の設立を申請
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これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。